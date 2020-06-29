Улан-Удэ, , 09:37 — REGNUM В Бурятии закрыты 12 заведений общепита и торговли за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

К числу основных нарушений, по словам главного санитарного врача региона Сергея Ханхареева, относятся несоблюдение санитарной дистанции между столами в зале, отсутствие запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и антисептиков. Кроме того, работники не предоставляют справки о прохождении медосмотра.

«За весь период судами республики приостановлена деятельность 12 организаций, в том числе 10 организаций общественного питания и 2 предприятий розничной торговли пивом. Общая сумма наложенных штрафов составляет 112,5 тыс. рублей», — отметил он.

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