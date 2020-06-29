Манила, , 09:41 — REGNUM Как минимум 14 человек числятся пропавшими без вести в результате столкновения рыболовецкого судна с Филиппин с грузовым судном Vienna Wood (зарегистрировано в Гонконге), произошедшем в юго-западном направлении от Манилы и в настоящее время ведется их поиск. Об этом 29 июня сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти.

По информации источника, столкновение произошло утром 29 июня возле побережья западной филиппинской провинции Миндоро и в результате него филиппинское судно перевернулось.

Также указывается, что, по словам представитель береговой охраны Филиппин, капитан судна Vienna Wood сделал запрос о помощи только «через несколько часов» после инцидента и потом судно было сопровождено к берегу. При этом неизвестно, затонуло ли рыболовецкое судно с Филиппин.

Кроме этого, сообщается, что поиски пропавших, в число которых входят 12 членов экипажа и два пассажира, ведутся, как на море, так и с воздуха.

При этом уточняется, что 28 июня спасательную операцию пришлось прервать из-за сильного течения и она была возобновлена рано утром 29 июня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб, еще шесть пропали без вести после того, как рыбацкая лодка затонула в Сишуанбаньна-Дайском автономном районе провинции Юньнань на юго-западе Китая.