Луисвилл, США, , 09:24 — REGNUM Подозреваемый в убийстве одного из участников протестных акций в городе Лусивилле (штат Кентукки) задержан сотрудниками местной полиции. Об этом 29 июня сообщает портал Global news.

Уточняется, что правоохранители задержали местного жителя Стивена Нельсона Лопеса, которому предъявили обвинение в убийстве и необоснованных действиях, ставшими угрозой для других граждан.

При этом указывается, что Лопес сам был ранен в ногу свидетелями происшествия и направлен в больницу, после чего его и взяли под стражу.

Отметим, ранее из сообщений полиции Луисвила стало известно, что во время протестов, проходивших в городском парке, один человек погиб и ещё один был ранен в ходе произошедшей там стрельбы.