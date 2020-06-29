Тальменка, , 09:17 — REGNUM Жаркая погода с сильным ветром привела к серьезному пожару в трёхэтажном жилом доме на улице Лисавенко алтайского райцентра Тальменка: из опасной зоны эвакуировали 40 человек. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МС по Алтайскому краю.

Пожар в Тальменке МЧС

«На момент прибытия пожарных подразделений крыша строения горела открытым огнем, пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям кровли. Тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя, пожарные автоцистерны непрерывно подвозили воду к месту тушения», — сказано в официальном сообщении.

Работа спасателей на пожаре в Тальменке МЧС

В итоге пожарным удалось не допустить проникновения пламени в жилые помещения и его распространения на соседние постройки, но крыша дома серьёзно пострадала от огня. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, около двух часов потребовалось для полной ликвидации пожара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 30 мая на улице Октября в Новоалтайске (Алтайский край) произошёл серьезный пожар, погибли два человека. Известие о возгорании поступило очень поздно.

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