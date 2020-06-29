Карачи, Пакистан, , 09:19 — REGNUM В результате нападения террористов на пакистанскую фондовую биржу в Карачи погибли по меньшей мере двое мирных жителей. Об этом 29 июня сообщает Geo TV.

Неизвестные террористы, используя гранаты, а также ведя беспорядочный огонь, штурмом взяли здание биржи.

Помимо убитых, трое мирных жителей получили ранения, сейчас им оказывается необходимая помощь.

«Печальный инцидент произошел на пакистанской фондовой бирже. Они пробились с парковки и открыли беспорядочный огонь», — отметил глава финансового учреждения Абид Али Хабиб в комментарии телеканалу.

Сотрудники правопорядка оперативно среагировали на действия бандитов, трое из них уже ликвидированы, еще один забаррикадировался в здании. Биржа окружена сотрудниками силовых ведомств.