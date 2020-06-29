Москва, , 09:12 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф рассказ, что однажды во время заграничной поездки стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс.

«Я уже работал в Сбербанке и был в поездке в Африке или Латинской Америке, точно не помню. Расплатился карточкой, и ее дискредитировали», — сказал он в интервью ТАСС.

Он добавил, что по возвращении в России ему начали поступать сообщения о транзакциях с карты. Злоумышленники успели снять $2 тыс. — четыре раза по $500. После звонка в банк карту заблокировали. Позже ему все же удалось вернуть украденные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, объем потерь от кибермошенников в России уменьшается, в 2019 году объём переводов без согласия клиентов составил 6,4 млрд рублей, за пять месяцев 2020 года — уже 1,6 млрд рублей. Количество таких операций — 576 тыс.

Средняя операция, которая совершается без согласия клиентов (физических лиц), составляет около 10 тыс. рублей, а если клиент юридическое лицо — 152 тыс. рублей.

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