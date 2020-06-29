Бейрут, 29 июня 2020, 09:01 — REGNUM В Ливане рядом с кортежем бывшего премьер-министра страны Саада Харири произошел взрыв, говорится в сообщении пресс-офиса Харири в Twitter.
Отмечается, что инцидент произошел 17 июня во время посещения экс-премьером восточной части долины Бекаа. Взрыв произошел вблизи кортежа Харири из 30 автомобилей.
Ливанские спецслужбы установили, что на пути следования кортежа взорвалась ракета, сейчас устанавливается, откуда она была запущена.
Как сообщало ИА REGNUM, последние месяцы ситуация в Ливане остается напряженной, тяжелый экономический кризис привел к массовым акциям протеста и последующей отставке правительства.
Так, в результате взрыва самодельного взрывного устройства в одном из жилых зданий ливанского города Триполи пострадали по меньшей мере два человек.
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