Одесса, Украина, , 09:04 — REGNUM В Одесской области на трассе Одесса — Рени легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, сообщила 28 июня пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.

«Около 7 часов утра Ford Transit, который был на буксире у Opel Movano, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии водитель Chevrolet, 1987 года рождения, погиб на месте, а его жена получила травмы и была немедленно госпитализирована», — сказано в сообщении.

Полицейские выяснили, что пострадавшие супруги — жители Николаевской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске (переименован в Днепр) ремонтный поезд сбил коляску с ребёнком, которую бабушка не успела перенести через рельсы. Ребёнок находится в реанимации.

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