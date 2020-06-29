Одесса, Украина, 29 июня 2020, 09:04 — REGNUM В Одесской области на трассе Одесса — Рени легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, сообщила 28 июня пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.
Полицейские выяснили, что пострадавшие супруги — жители Николаевской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске (переименован в Днепр) ремонтный поезд сбил коляску с ребёнком, которую бабушка не успела перенести через рельсы. Ребёнок находится в реанимации.
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