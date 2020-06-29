Анкара, , 08:59 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 28 июня сообщается в заявлении министерства внутренних дел страны.

По данным ведомства, трое повстанцев добровольно сложили оружие и сдались турецким силовикам. Арест был произведен в провинции Ширнак, расположенной на юго-востоке страны.

Среди задержанных был член РПК, занесенный в «серую» категорию, что означает некоторый приоритет в его поимке.

Напомним, с начала 2020 года властям Турции сдалось по меньшей мере 92 члена Рабочей партии Курдистана. Задержанные предстанут перед судом по обвинению в участии в террористической деятельности.