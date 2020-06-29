Якутск, , 08:51 — REGNUM В Якутия на 25 июня было зарегистрировано 122 случая укуса клещами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

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За прошедшую неделю 20 укусов зарегистрировали в шести районах: в Алданском — девять, в Ленском — шесть, в Нерюнгринском — три, Верхневилюйском и Нюрбинском районах — по одному случаю.

«Необходимые профилактические мероприятия проведены, в том числе введён иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Энцефалит, клещевой боррелиоз и другие инфекции, передающиеся клещами, не зарегистрированы», — добавили в ведомстве.

Активности клещей способствует жаркая погода в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае сохраняется активность очага клещевого энцефалита, при этом количество присасываний клещей снизилось по сравнению с прошлой неделей почти на четверть.