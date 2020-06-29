Барнаул, , 08:34 — REGNUM В Алтайском крае складывается сложная обстановка с распространением коронавируса. По данным оперативного штаба региона на 29 июня, всего в крае выявлено уже 3909 носителя SARS-CoV-2, причём, 78 добавились только за последние сутки. Выписаны по выздоровлению 2754 человек.

Из общего числа пациентов инфекционных отделений стационаров 499 больны внебольничной пневмонией, 1148 — ОРВИ.

«Тяжелобольных сегодня 93 пациента, на аппарате ИВЛ — 31», — сказано в официальном сообщении.

Не обошлось без новых смертей: скончался один человек с SARS-CoV-2, случай отнесен к иным причинам смерти. Всего за весь период скончались — 72 взрослых, в том числе 33 случаев от COVID-19, 36 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса. На прошлой неделе губернатор региона Виктор Томенко и спикер Александр Романенко были вынуждены уйти в самоизоляцию из-за выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2в их окружении.