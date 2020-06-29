Самара, , 08:38 — REGNUM 22 человека, в том числе шестеро детей, погибли с начала 2020 года на водных объектах в Самарской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, четверых человек удалось спасти. Среди причин гибели людей на воде называется неумение плавать и купание в неустановленных местах. Очень часто люди гибнут из-за переохлаждения, алкогольного опьянения либо перегревания.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде. При этом необходимо очень внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

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