Уфа, , 08:21 — REGNUM Водитель автомобиля погиб после наезда на гараж в Башкирии. Об этом 29 июня сообщает главный госавтоитнспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло ночью в селе Старые Маты Бакалинского района.

По предварительной информации, мужчина 28 лет, проживающий в этом районе, управлял автомобилем «Приора». В какой-то момент на улице Мира автомобиль съехал в кювет, где наехал на гараж.

Сообщается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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