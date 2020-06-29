Кызыл, , 08:17 — REGNUM В Туве завершился процесс над бывшим сотрудником службы исполнения наказаний, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

10 июля 2019 года двое мужчин, содержавшихся в штрафном изоляторе исправительной колонии, попросили младшего инспектора группы надзора выпустить их в столовую позавтракать. Зная, что один из них склонен к побегу, сотрудник всё же выполнил просьбу, чем превысил свои полномочия.

Выйдя из изолятора, осуждённый совершил побег. Однако спустя несколько дней он был задержан и возвращён обратно. За побег против него возбудили уголовное дело.

Сам сотрудник колонии признал свою вину и активно способствовал установлению обстоятельств происшествия. Учитывая это, а также отсутствие тяжких последствий и наличие малолетних детей, суд решил прекратить уголовное дело против него и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

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