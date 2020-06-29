Москва, , 08:14 — REGNUM В результате столкновения легкового и грузового автомобиля на МКАД погибли два человека. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, передает РИА Новости.

«Легковая машина столкнулась с грузовиком», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что ДТП случилось на 7-м километре МКАД.

Также там добавили, что в результате этого погибли два человека.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение в районе ДТП затруднено.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что велосипедист погиб в результате наезда грузового автомобиля на юго-западе Москвы.