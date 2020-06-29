Набережные Челны, Татария, , 08:50 — REGNUM В Набережных Челнах прокуратура организовала проверку по факту разлива и возгорания дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Инцидент произошел 28 июня около 10:30 на Казанском проспекте. Во время перелива из стационарной цистерны в бензовоз случился разлив и возгорание дизельного топлива. Автомобиль в результате загорелся, полностью выгорела кабина. Экстренные службы ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Установлено, что участок, на котором проводили работы, принадлежит физическому лицу. Документов, разрешающих хранение ГСМ и проведение с ними работ, не было. Прокуратура совместно со специалистами установит размер ущерба, причиненного окружающей среде.

ИА REGNUM напоминает, что загоревшийся бензовоз удалось потушить спасателям на автозаправочной станции (АЗС) в Татарии.

Читайте также: На автозаправочной станции в Татарии загорелся бензовоз