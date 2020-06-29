Учалы, , 08:09 — REGNUM Пожар произошел в цехе Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии. Об этом 29 июня сообщает республиканское ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, после получения сообщения о задымлении в цехе комбината в Учалах по тревоге были подняты 12 огнеборцев на 6 единицах техники.

Прибыв не место, они установили, что горит транспортерная лента на площади 50 кв. метров.

Отмечается, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

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