Бишкек, , 08:05 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии за минувшие сутки увеличилось на 269 и достигло 5017. Об это информирует заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев, передает ТАСС.

«За сутки выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных составляет 5 017», — сказал чиновник.

Сообщается, что за минувшие сутки в стране было осуществлено 2 722 исследования на выявление коронавируса. Также уточняется, что 716 пациентов проходят лечение в режиме стационара.

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