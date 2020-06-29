Хабаровск, , 08:09 — REGNUM В Хабаровском крае ФСБ пресекла канал нелегальной миграции. Организаторы завоза в регион нелегальных мигрантов осуждены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФСБ по региону.

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Канал по поставкам в Хабаровский край нелегальной рабочей силы организовали три хабаровчанки. Они поставляли гастарбайтеров из Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Через фиктивных работодателей они оформляли поддельные трудовые договоры, затем также фиктивно ставили мигрантов на учёт в УФМС. Это позволяло мигрантам не только незаконно проникать в Россию, но и оставаться здесь на длительные сроки.

Суд приговорил злоумышленниц к лишению свободы условно на сроки от 1,2 года до 2 лет с различными испытательными сроками.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Федерального агентства по делам национальностей, Россию ждёт увеличение притока мигрантов.