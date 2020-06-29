Набережные Челны, Татария, , 08:48 — REGNUM Прокуратура в Набережных Челнах начала проверку после падения двух строительных кранов, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Инцидент произошел в Набережных Челнах 27 июня в вечернее время. Сильный порыв ветра привел к падению двух 60-ти метровых строительных кранов марки В34. Первый случай — на стройплощадке в 34-ом комплексе, второй — в 17-м комплексе поселка ЗЯБ. Пострадавших нет. В результате падения кранов полностью разрушены пять гаражей в ГСК «Ралли», еще пять боксов и один автомобиль — серьезно повреждены.

Для выяснения обстоятельств ЧП к проверке привлекут контрольно-надзорные органы, а также установят причины и условия им способствовавшие. Прокуратура разберется, были ли застройщиками соблюдены требования законодательства при эксплуатации башенных кранов и оценит соблюдение техники безопасности принятых мер по предотвращению ЧП с учетом ранее объявленного в республике штормового предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из-за грозы с градом и шквалистым усилением ветра в Татарии на 27 и 28 июня объявляли штормовое предупреждение.

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