Москва, , 07:55 — REGNUM Ещё у двух моряков российского судна Ice Stream, которое пришвартован в южнокорейском порту Пусан, подтвердили коронавирус. Об этом рассказала генеральный директор компании-судовладельца «Рефтрансфлот» Екатерина Морозова, передает ТАСС.

«Двух человек положили в больницу, тесты положительные», — сказала Екатерина Морозова.

По её словам, трое оставшихся члена экипажа находятся в изоляции в гостинице для иностранцев.

Как сообщало 23 июня ИА REGNUM, на российском судне выявлено более 10 случаев инфицирования коронавирусом.

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