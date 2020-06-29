Москва, 29 июня 2020, 07:55 — REGNUM Ещё у двух моряков российского судна Ice Stream, которое пришвартован в южнокорейском порту Пусан, подтвердили коронавирус. Об этом рассказала генеральный директор компании-судовладельца «Рефтрансфлот» Екатерина Морозова, передает ТАСС.
По её словам, трое оставшихся члена экипажа находятся в изоляции в гостинице для иностранцев.
Как сообщало 23 июня ИА REGNUM, на российском судне выявлено более 10 случаев инфицирования коронавирусом.
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