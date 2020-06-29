Анкара, , 08:07 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 28 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны.

Столкновения с повстанцами произошли в провинции Ван, расположенной на востоке страны. Операция осуществлялась при поддержке авиации в районе Катак.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается физическое устранение противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.