Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель напал с ножом на гражданина, ехавшего на велосипеде. Инцидент произошёл вечером 27 июня в Академическом микрорайоне на улице Академика Сахарова, пишут СМИ.

По данным Е1.ru, поводом стало то, что велосипедист якобы столкнулся с дочерью напавшего, тоже находившейся на велосипеде. На вид ей четыре-пять лет. По словам пострадавшего, он ехал по своей полосе и в этот момент на него наехала совсем юная велосипедистка. Потом на него напал отец ребёнка.

Инцидент попал на видео. Велосипедист отметил, что ножом была задета его рука и рану пришлось зашивать. По его словам, уже написано заявление в полицию. Впрочем, в городском УМВД журналистам пояснили, что данных об этом ЧП у них нет.

Отметим, в Екатеринбурге периодически возникают скандалы с участием велосипедистов. Некоторые горожане негодуют по поводу того, что они ездят на большой скорости по пешеходным участкам, чем подвергают здоровье пешеходов опасности.