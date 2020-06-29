Кызыл, , 07:06 — REGNUM Двое молодых жителей Тувы, в том числе один несовершеннолетний, предстанут перед судом за убийство местного жителя и изнасилование его жены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл поздно вечером 5 апреля 2019 года.

Двое обвиняемых, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома в Кызыле увидели знакомых им супругов, также ранее употреблявших спиртное. Проследовав за ними до квартиры, по данным следствия, они напали на мужчину, после чего изнасиловали его супругу.

После чего несовершеннолетний обвиняемый решил отомстить мужу женщины за то, что при сопротивлении тот ударил его по лицу и держал за шею. При этом он нанёс жертве «множественные удары кулаками и ногами по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия».

К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено. После утверждения прокурором, документы дела направят в суд.

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