Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 07:05 — REGNUM Житель Забайкальского края получил условное наказание за то, что намеревался контрабандным путем переместить через государственную границу в Китай свыше одного килограмма золота. Как сообщает сегодня, 29 июня, пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, четыре слитка общей массой 1012 грамм злоумышленник попытался провезти в своём автомобиле через пункт пропуска в Забайкальске. Оценочная стоимость контрабандного груза составила более двух миллионов рублей.

По итогам судебного разбирательства контрабандист получил три с половиной года лишения свободы (условно) с испытательным сроком три года и штрафом в размере 40 000 рублей. Приговор Забайкальского районного суда вступил в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года приговор за незаконный оборот золота получил другой житель Забайкалья. Он намеревался сбыть 1,2 кг золота.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкальском крае за незаконный оборот золота осудили местного жителя