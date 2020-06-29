Красноярск, , 06:57 — REGNUM Сухая и ветреная погода установилась на севере Красноярского края, объявлен высокий класс пожарной опасности.

Как сообщили ИА REGNUM 29 июня в краевом главке МЧС, в Эвенкийском и Мотыгинском районах введён режим чрезвычайной ситуации в лесах. Доступ людей и транспортных средств в лесные массивы ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 29 июня на территории РФ действовало 246 лесных пожаров на площади 165 831 га.

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