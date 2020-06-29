Турочакский район, Алтай, , 06:52 — REGNUM Спасатели в Республике Алтай ведут поиски трёх человек, перевернувшихся при сплаве по реке Бия на моторной лодке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в лодке находились четыре человека.

Одному из них удалось выплыть и добраться до берега. Остальных унесло течением.

«Пропавшие, это местная семья — мужчина и две женщины. Лодка перевернулась в районе «Камня любви», место известно трагическими происшествиями гибели людей», — добавили в ведомстве.

В поисках задействованы спасатели, пожарные, а также сотрудники органов внутренних дел и местного самоуправления.

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