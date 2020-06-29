Якутск, , 06:56 — REGNUM В Якутии в городе Мирный 53-летняя женщина стала жертвой афериста в интернете — якобы «военный хирург» выманил у неё более двух млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Потерпевшей в Instagram написал некий «Дэвид Ричард Ларри», рассказал, что работает военным хирургом и по контракту служит в Сирии. Завязалась переписка, которая продолжилась в WhatsApp.

Виртуальный ухажёр как-то поделился «хорошей новостью» — ему дали крупную премию. Мужчина сказал женщине, что деньги хочет отправить ей посылкой для сохранности. Также убедил её, что планирует переехать жить в Россию, жениться на ней и построить на эти деньги больницу.

Аферист попросил домашний адрес и электронную почту женщины. Некоторое время спустя на её электронную почту пришло письмо якобы от транспортной компании, в котором говорилось о необходимости оплатить 157 тыс. рублей за доставку посылки.

Женщина оформила кредит и отправила деньги на указанный в письме счёт. Следом она вновь получила уведомление, в котором транспортная компания просила оплатить оформление сертификата. Потерпевшая вновь взяла кредит и через банк перевела 456 тыс. рублей.

На этом сборы не закончились — она сделала ещё несколько переводов, чтобы получить «ценную» посылку.

В общем, дистанционный аферист выманил у неё 2 613 000 рублей. При этом «военный хирург» всё время был на связи и обещал, что все расходы и долги оплатит по приезду в Россию. Но «жених» больше на связь не выходил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали гражданина одной из стран Африки по делу о мошенничестве. Мужчина обманывал людей во время переписки в интернете. В Москве он был задержан после обращения жительницы Тулы в полицию, у которой африканец выманил более 1,7 млн рублей.