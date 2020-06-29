Иркутск, , 06:25 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 29 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 7315 человек, причём 232 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 97 человек. В том числе смерть двоих произошла за последние сутки. Ещё в двух случаях смерть пациентов с SARS-CoV-2, как утверждают медики, не была связана с COVID-19.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 4298 пациента с SARS-CoV-2, из них 69 человек болеют тяжело. Выздоровели 2920 человек.

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