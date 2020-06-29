Чита, , 06:11 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае начала выправляться. Как сообщает сегодня, 29 июня, оперативный штаб региона, коэффициент распространения заражения в крае колеблется в промежутке от 1 до 0,83. При этом 40 процентов больных COVID-19 находятся на амбулаторном лечении.

«На 29 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3100 (62 за последние сутки). 1854 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений (7 за сутки)», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, число жертв COVID-19 не меняется уже несколько дней и заставляет 41 человек.

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