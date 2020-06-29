Абакан, , 05:35 — REGNUM Несколько муниципалитетов Хакасии пострадали от ливня и штормового ветра 28 июня. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, последствия непогоды устраняются.

Самый большой урон нанесён Абакану. Из-за сильного ветра в столице Хакасии оборвало линии электропередач на семи улицах. Падали деревья и ветки, перевернута остановка общественного транспорта по ул. Лермонтова.

Ветер частично повредил крыши офисного здания и здания библиотеки. Повреждён один автомобиль. Ливневые потоки подтопили территории дворов и подъездов.

В парке культуры и отдыха от падения дерева пострадал мужчина. По данным управления, пострадавший отправился в травмпункт самостоятельно.

Кроме того, было нарушено электроснабжение в Усть-Абаканском районе Хакасии, в населённых пунктах Зеленое, Калинино-2, Тепличный, Чапаево. Работы в сёлах завершили к 18:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам метеорологов, сильный ветер с дождём, грозами и градом будет наблюдаться на территории Хакасии и 29 июня.

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