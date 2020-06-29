Новосибирск, , 05:11 — REGNUM В Новосибирске после сообщения СМИ о возможном похищении человека следователи назначена доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили с региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что накануне, 28 июня, в интернете появилось видео, на котором двое неизвестных в Ленинском районе города погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

«По факту возможного похищения человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — отметили в СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.