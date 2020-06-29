Чэнду, Китай, , 04:55 — REGNUM Двенадцать человек погибли, еще десять пропали без вести в результате мощных ливней в уезде Мяньнин провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Мощнейшие ливни обрушились на уезд Мяньнин с 26 на 27 июня, вызывав сильнейшие наводнения в городе Ихай, в результате чего 10 человек погибли и еще семеро пропали без вести, сообщили в уездном правительстве. В подокруге Гаоян два транспортных средства рухнули в реку в результате наводнения, которое размыло автомагистраль. Два человека погибли и еще трое пропали без вести.

Проливные дожди уже повлияли на жизнь 9880 человек в Ихае и Гаояне, где были размыты дороги, а также повреждены дома и урожай. Всего 7705 человек были эвакуированы. В настоящее время на местах ведутся поисково-спасательные работы.