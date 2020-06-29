Владивосток, 29 июня 2020, 04:51 — REGNUM В Чугуевском районе Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации, после того как из-за выпадения осадков были подтоплены придомовые участки и огороды. Об этом информирует ГКУ края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.
Сообщается, что уровень воды в реках района поднялся выше отметки неблагоприятных явлений.
Как сообщало 25 июня ИА REGNUM, в Красноармейском и Чугуевском районах Приморского края проводится ремонт водозащитных дамб.
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