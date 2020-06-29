Якутск, , 04:54 — REGNUM В Якутии 29 июня тушат 24 лесных пожара в 15 районах общей площадью 7684 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минэкологии республики.

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Природные пожары локализованы в Абыйском, Вилюйском, Момском, Среднеколымском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском муниципалитетах.

За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара в Усть-Майском, Верхневилюйском, Амгинском и Сунтарском улусах. На тушение пожаров привлечено 620 человек, 45 единиц техники.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда действует 126 термоточек на общей площади 1 115 121 га. Тушение данных пожаров приостановлено решением КЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 373 лесных пожара общей площадью 1 283 839 га, из них на активно охраняемой территории лесного фонда 110 лесных пожаров на площади 13 019 га.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки площадь лесных возгораний в России увеличилась почти в 1,5 раза и превысила 165 тыс. га.