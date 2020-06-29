Богота, 29 июня 2020, 04:10 — REGNUM За минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Колумбии увеличилось на 3 178 и составило 91 769. Об этом сообщает Минздрав страны.
Сообщается, что количество выздоровевших пациентов, ранее зараженных коронавирусом на сегодня достигло 38 280.
Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на колумбийской территории достигло 88 591.
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