Богота, , 04:10 — REGNUM За минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Колумбии увеличилось на 3 178 и составило 91 769. Об этом сообщает Минздрав страны.

«28 июня мы подтвердили выздоровление 2 007 пациентов, 3 178 новых случаев заражения», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что количество выздоровевших пациентов, ранее зараженных коронавирусом на сегодня достигло 38 280.

Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на колумбийской территории достигло 88 591.

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