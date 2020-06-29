Благовещенск, , 04:01 — REGNUM В озере в селе Сиваки Амурской области утонул 11-летний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ региона.

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Тело мальчика было обнаружено в озере без признаков жизни. Следователи предполагают, что ребёнок утонул. Проводится проверка, устанавливаются причины гибели.

«Купаться следует только в официально разрешенных местах, безопасность отдыха на водоемах с допущенным к эксплуатации пляже обеспечивают спасатели и медицинские работники», — напомнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 человек, включая 12 детей были спасены с севшего на мель катамарана во Владимирской области.