Чугуевский район, Приморский край, , 03:40 — REGNUM В Приморье в связи с осложнившейся паводковой ситуацией и разливом рек ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Чугуевском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Из-за циклонов и обильного выпадения осадков на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений», — сказали в правительстве Приморья.

Серьёзная обстановка в селе Новомихайловка. Здесь рядом с дамбой образовалось озеро из грунтовых вод площадью около 6 га. Через шлюз вывести воду не удалось — оказались подтопленными придомовые территории и огороды в жилом секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 участках автодорог в Приморье ограничен проезд из-за разлившихся рек.