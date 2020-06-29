Москва, 29 июня 2020, 03:18 — REGNUM За минувшие сутки площадь лесных возгораний в России, увеличилась почти в 1,5 раза и превысила 165 тыс. га. Об этом информирует пресс-служба Авиалесоохраны.
Сообщается, что масштабные очаги возгораний бушуют в Магаданской области, Иркутской области и Красноярском крае.
Как сообщало 27 июня ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в РФ, возросла за неделю в пять раз с 251 тыс. га до 1,153 млн га.
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