Москва, , 03:18 — REGNUM За минувшие сутки площадь лесных возгораний в России, увеличилась почти в 1,5 раза и превысила 165 тыс. га. Об этом информирует пресс-служба Авиалесоохраны.

«На 00:00 мск 29 июня 2020 на территории Российской Федерации действовало 246 лесных пожаров на площади 165 831 га», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что масштабные очаги возгораний бушуют в Магаданской области, Иркутской области и Красноярском крае.

Как сообщало 27 июня ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в РФ, возросла за неделю в пять раз с 251 тыс. га до 1,153 млн га.

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