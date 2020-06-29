Владивосток, , 03:10 — REGNUM В Приморье из-за разлившихся рек и паводка ограничен проезд транспорта на нескольких участках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Сложная ситуация 28 июня отмечалась на восьми участках краевых автодорог. А утром 29 июня дорожники сообщили уже об 11 ограничениях на дорогах Приморья.

На данный момент ограничен проезд Николо-Михайловка-Озерное-Бельцово-Орлиное в Яковлевском районе, здесь сохраняются переливы в 30−40 см, ограничен проезд для легковых машин на 3−4 км дороги Загорное-Краснояровка.

Ограничен проезд на 4,5 км к селу Подгорное в Кировском районе — переливы воды до 35 см, но уже пошёл спад воды.

Ограничен проезд на 2−3 км дороги Лукьяновка-Новополтавка в Красноармейском районе. Здесь сохраняются переливы до 40 см.

Проезд ограничен и на 2,6 км дороги Хабаровск-Владивосток-Абражеевка в Черниговском районе. Затопило подъезды к мосту глубиной до метра, есть объезд по дороге Штыково-Ивановка-Ретиховка.

Нет проезда с 32 по 33 км дороги Устиновка-Зеркальное в Кавалеровском районе — сохраняются переливы 50−60 см. Также ограничен проезд на первом километре Осиновка-Рудная Пристань-Ленино — здесь затопление поймы реки Павловка, переливы через дорогу до 40 см.

В Ольгинском районе ограничен проезд на трассе Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово к Фурманово (2 и 14 км), нет проезда с 25 по 28 км, ведутся работы на подъезде к мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кавалеровском районе реки вышли из берегов и затопили населённые пункты. Введён режим ЧС.