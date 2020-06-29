Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, , 02:54 — REGNUM На территории Кавалеровского района в Приморье введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера — сразу несколько рек вышли из берегов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Из-за сильных дождей разлились реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка. Отмечается подтопление подвалов, погребов, приусадебных участков.

Особо пострадали частные хозяйства в Кавалерово, Горнореченском, Рудном, Хрустальном и в селе Устиновка.

«Повреждено восемь временных мостов, из которых четыре размыты полностью. Частично обрушены участки автомобильных дорог регионального значения Осиновка-Рудная Пристань и Устиновка-Зеркальное, происходит критическое подтопление мостовых сооружений на указанных дорогах», — рассказали в правительстве.

В этих районах ограничен или отсутствует проезд по нескольким направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разлива рек временно ограничено движение легкового транспорта на автодороге Загорное-Краснояровка на 3−4-м км в Яковлевском районе Приморья.