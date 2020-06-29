Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Совокупное количество пациентов, погибших от последствий заболевания COVID-19 в мире, возросло до 500 108. Об этом говорят данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Сообщается, что лидером по числу жертв вируса в печальном рейтинге стран являются США, где погибли 125 747 человек. На второй строчке Бразилия — 57 070. Третье место у Великобритании, где случилось 43 634 летальных случая.

Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, количество зараженных коронавирусом в мире составило 10 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с момента начала пандемии превысило 10 млн человек.

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