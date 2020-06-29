Анкара, , 00:54 — REGNUM Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа информирует, что за минувшие сутки в стране зафиксировано более 1300 заражений коронавирусом. Об этом сообщается в инфографике, размещенной в Twitter министра.

Сообщается, что за сутки было проведено 48 309 тестовых проб и выявлено 1356 новых случаев заражений смертельным вирусом.

Также уточняется, что за сутки от COVID-19 погибли 15 пациентов. Таким образом, количество жертв заболевания увеличилось до 5097. Общее число зараженных в стране с начала эпидемии составляет 197 239.

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, за сутки в стране было выявлено 1396 заражений коронавирусом.

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