Москва, , 00:51 — REGNUM Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в пятом корпусе дома № 32 по улице Федора Полетаева — горела одна из квартир на седьмом этаже здания. Огнем была охвачена площадь 10 квадратных метров. В целях безопасности из ближайших квартир были эвакуированы семь человек, среди них один — ребенок. Пожар был потушен, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 июня в Екатеринбурге сгорел частный жилой дом на улице Шекспира. Общая площадь возгорания составляла 220 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.