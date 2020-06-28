Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 23:24 — REGNUM В бразильском городе Рио-де-Жанейро во время стрельбы на вечеринке погибли пять человек, сообщает Globo.

Отмечается, что инцидент произошел утром 28 июня. По данным полиции выстрелы были произведены в 12 человек, по меньшей мере пятеро погибли. Среди погибших — 12-летний ребенок.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в населенном пункте Гусаровка Харьковской области Украины мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети. В результате пострадали два человека, один из которых скончался от полученных ранений в больнице.

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