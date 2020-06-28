Норильск, Красноярский край, , 23:03 — REGNUM В Норильске после возгорания кровли на понизительной подстанции «Норильско-Таймырской энергетической компании» возобновили подачу электроэнергии жителям города. Об этом 28 июня сообщается в заявлении Министерства энергетики РФ.

«В 19:06 (местное время) после просушки и ремонта оборудования, ПС 35 кВ ГПП-36 включена в работу. В 19:27 всем потребителям подано напряжение», ― говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в воскресенье, 28 июня, в 10:55 (мск) было обнаружено возгорание кровли на подстанции «Норильско-Таймырской энергетической компании», объект был сразу же обесточен. Подача электроэнергии прекратилась в обсерватор для приезжающих в регион лиц, а также без электричества остались часть потребителей Норильска.

Пожар был ликвидирован силами МЧС России в 11:17 (мск), после тушения оборудование подстанции залило водой из-за чего понадобилось некоторое время для его просушки и восстановления электроснабжения.

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