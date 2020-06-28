Дамаск, , 22:35 — REGNUM В Сирии боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия. Об этом 28 июня сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, одиночным обстрелам террористов подверглись населенные пункты Меладжа и Хантутин в провинции Идлиб, а также населенный пункт Икко в провинции Латакия.

Обстрел вёлся с позиций боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметил начальник ЦПВС.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — уточнил Щербицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки отметили три случая нарушения перемирия на территории данной страны.

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