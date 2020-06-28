Анкара, , 21:58 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 возле побережья Турции. Об этом 28 июня сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным центра, землетрясение произошло в 17:43 по всемирному координированному времени UTC (20:43 мск). Его эпицентр находился на расстоянии 18 км у югу от курортного города Мармарис и 28 км к северу от греческого острова Родос, очаг сейсмической активности залегал на глубине 40 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Франции. Эпицентр землетрясения располагался в 105 километрах к юго-западу от небольшого города Дуарнене в департаменте Финистер в регионе Бретань.

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