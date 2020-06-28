Анкара, , 20:17 — REGNUM На востоке Турции произошло ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились нелегальные мигранты. Об этом сообщила в воскресенье, 28 июня, газета Daily Sabah.

По данным журналистов, в результате инцидента на трассе в провинции Ван погиб один человек, еще более 40 получили травмы.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали двух возможных организаторов поездки.

В настоящее время выясняются причины аварии.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта в Турции в результате ДТП с участием автобуса пострадали более 40 человек.

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