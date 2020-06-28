Анкара, 28 июня 2020, 20:17 — REGNUM На востоке Турции произошло ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились нелегальные мигранты. Об этом сообщила в воскресенье, 28 июня, газета Daily Sabah.
По данным журналистов, в результате инцидента на трассе в провинции Ван погиб один человек, еще более 40 получили травмы.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали двух возможных организаторов поездки.
В настоящее время выясняются причины аварии.
Как передавало ИА REGNUM, 14 марта в Турции в результате ДТП с участием автобуса пострадали более 40 человек.
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