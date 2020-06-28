Глазго, Великобритания, , 19:43 — REGNUM Связь между нападением на мужчину в центре шотландского города Глазго, которое было совершено сегодня, 28 июня, и нападением, произошедшим в пятницу, 26 июня, отсутствует. Об этом сообщили в городской полиции.

«Это (нападение ― Ред.) не рассматривается (нами ― Ред.) как связанное с инцидентом на Уэст-Джордж-стрит в пятницу», ― подчеркнули в полиции.

Напомним, сегодня, 28 июня в 12:10 (14:10 мск), на улице Аргайл недалеко от гостиницы Premier Inn в Глазго произошло нападение на мужчину. Место нападения находится поблизости от места, где в пятницу, 26 июня, злоумышленник атаковал шесть человек и был застрелен полицией. В результате сегодняшнего инцидента мужчина получил множественные ранения ног.

В полиции поспешили заверить, что угрозы для общества не существует, так как нападение носило целенаправленный характер.

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